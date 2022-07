EN DIRECT - France-Pays-Bas: les Bleues rêvent enfin des demi-finales

La France veut briser le plafond de verre des quarts de finale

Après cinq échecs d’affilée en quarts de finale des grandes compétitions internationales, et trois ans après leur dernier match à élimination directe face aux Etats-Unis lors du Mondial 2019, les joueuses de l’équipe de France veulent à tout prix briser ce plafond de verre et se qualifier pour leur première demi-finale européenne ce samedi soir en battant les Néerlandaises, championnes d'Europe et vice-championnes du monde en titre.

