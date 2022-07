France-Pays-Bas: les Bleues veulent briser le plafond de verre des quarts de finale

Après cinq échecs d’affilée en quarts de finale des grandes compétitions internationales, et trois ans après leur dernier match à élimination directe face aux Etats-Unis lors du Mondial 2019, les joueuses de l’équipe de France veulent à tout prix briser ce plafond de verre et se qualifier pour leur première demi-finale européenne ce samedi soir en se défaisant des Pays-Bas (21h), championnes d’Europe en titre et vice-championnes du monde.

Cela fait trois ans qu’elles attendaient ça. Et cette immense désillusion en quart de finale de leur Coupe du monde face aux Etats-Unis. Les joueuses de l’équipe de France renoueront ce samedi soir (21h) avec l'ivresse du match à élimination directe, le quitte ou double. Une altitude de compétition où les erreurs se payent cash. Les Bleues ne le savent que trop bien avec cinq échecs d’affilée à ce stade d'une grande compétition depuis 10 ans. Ce soir, l’occasion semble être saisissable face aux Pays-Bas qui s’avancent diminués au New York Stadium de Rotterham.

Un groupe soudé

Par le passé, il y a aussi eu des groupes soudés et une bonne ambiance au sein de l’équipe de France. Ce qui a posé problème lors de la Coupe du monde 2019 : la distance et la tension entre Corinne Diacre et ses joueuses, ont été rectifiées. Tout le monde est dans le même wagon et la confiance est de retour.

Néanmoins l’équipe de France a des faiblesses, comme cela s’est vu sur la phase de groupes. La capitaine Renard a appelé à monter l’exigence d’un niveau, à la solidarité et à l’effort collectif. Tout le monde est concentré et garde en tête l’objectif : la finale. Les Pays-Bas n’étant qu’une étape supplémentaire sur ce chemin après la phase de groupes. La différence avec les compétitions passées : les Lyonnaises ont toujours plus de titres et de maturité, les joueuses parisiennes ont connu des épopées européennes et ont gagné en expérience, et l’intégration de jeunes joueuses à ce groupe qui ont gagné dans les catégories de jeunes.

Ecrire l’histoire et soulever les foules

Ce groupe dégage une volonté de changer l’histoire, son histoire. Arrêter de passer pour les championnes du monde des matches amicaux et de s’écrouler dans le money time. "Effacer les larmes de tristesse pour laisser places aux larmes de joie", insiste Selma Bacha. Pour continuer de rêver et soulever les foules. Car au-delà de ce quart de finale se joue aussi l’engouement autour du football féminin français.

A force de désillusions et de rendez-vous manqués, les supporters français sont moins tenaces. La période post-Mondial 2019 en a échaudé beaucoup. Il manque évidemment ce titre à l’équipe de France qui pourrait drainer les foules derrière elles, et rompre avec cette image de ces quelques centaines de supporters français venus par leurs propres moyens en Angleterre, se sentant parfois abandonnés et ne pouvant donner le change aux autres nations. De la réussite nait aussi la passion. Les coéquipières de Wendie Renard débutent leur grand défi et ne doivent plus trembler.