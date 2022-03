Ligue des champions féminine en direct: suivez le quart de finale aller entre le Bayern et le PSG

La Ligue des champions, objectif numéro 1 du PSG féminin

A l'image de la section masculine, les féminines du PSG rêvent de remporter leur premier titre en Ligue des champions. Finalistes malheureuses à deux reprises en 2015 et 2017, les Franciliennes y croient dur comme fer cette saison.

Première de leur groupe devant le Real Madrid, elles affrontent des Munichoises deuxièmes de leur pour derrière l'OL.

"On sait très bien qu'aujourd'hui c'est un titre que l'on a envie d'aller décrocher, a confirmé la Française Grace Geyoro pou RMC Sport. Toutes les joueuses ont envie de remporter une Ligue des champions. C'est une compétition exceptionnelle et l'objectif est d'aller jusqu'au bout. On sait qu'il va falloir passer par plusieurs étapes et beaucoup de matchs très importants et énormément d'intensité. La Ligue des champions, on peut la place en obejctif numéro 1. C'est une compétition exceptionnelle."