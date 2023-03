EN DIRECT - Lens-Angers: les Lensois à la course au podium, des Angevins presque condamnés à la relégation

Lens largement favori

Sur le papier, c’est un duel assez déséquilibré qui se profile entre Lens et Angers. Sur le podium, les Lensois effectuent une saison pleine et peuvent même rêver d’une qualification en Ligue des champions. Tandis que les Angevins semblent de plus en plus condamnés à une relégation en Ligue 2.