Lens-Angers: pourquoi les Lensois ont mélangé leurs flocages de maillot

Pour la réception d'Angers (3-0) ce samedi, les joueurs du RC Lens portent exceptionnellement un flocage qui n'est pas le leur. Il s'agit d'une action lancée pour la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, qui a lieu ce mardi.

Seko Fofana qui se transforme en Jean-Louis Leca, Loïs Openda qui se nomme Angelo Fulgini... Non, il ne s'agit pas d'une erreur de flocage de la part de l'équipementier du Racing Club de Lens. À l'occasion de la réception d'Angers ce samedi, les Lensois ont décidé de marquer le coup pour la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale (prévue le mardi 21 mars).

Si les joueurs de Franck Haise ont bien conservé leur numéro, les noms ont été intervertis. Sur leur torse, les joueurs arboraient également le message "nos noms disent non".

Loïs Openda et Seko Fofana ne portent pas leurs noms sur leur maillot face à Angers, le 18 mars 2023. © Iconsport

Fulgini face à Angers. © Iconsport

"On voulait faire un acte fort"

"Cette semaine on a décidé entre nous, avec le club et la Ligue, qui a aussi accepté, a expliqué Florian Sotoca au micro de Canal+ au coup de sifflet final. On a fait un tirage au sort pour pouvoir échanger nos noms. On voulait faire un acte fort pour que ça parle à tout le monde. On est un groupe uni et on a voulu le démontrer encore ce soir. On veut vraiment dire non au racisme. Si on a pu faire un petit geste ce soir (samedi), c'est très bien. Le racisme n'a pas sa place n'importe où dans le monde et on a voulu le prouver par un petit geste".

L'échange des noms n'a pas empêché les Lensois de signer de deuxième large victoire consécutive. Après le 4-0 infligé à Clermont - grâce au triplé historique de Loïs Openda - Lens a enchaîné face à la lanterne rouge à Bollaert (3-0) et retrouve la deuxième place du classement avec le match de l'OM face à Reims dimanche (20h45). Le Belge a de nouveau été l'un des hommes forts de cette belle soirée, en s'offrant un doublé en quinze minutes.