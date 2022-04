Clermont-PSG en direct: la MNM débute, tout comme Ramos

Pochettino doit composer avec de nombreux absents

Le gardien costa-ricain Keylor Navas et le milieu argentin Angel Di Maria ont déclaré forfait pour le match de la 31e journée de Ligue 1, et sont incertains pour le "clasico" contre Marseille la semaine suivante. En outre, la saison du milieu allemand Julian Draxler est probablement terminée : il doit se faire opérer du ménisque externe du genou droit, selon un communiqué du PSG vendredi, et ne reprendra pas l'entraînement avant "30 à 45 jours". Le défenseur central et capitaine Marquinhos sera ménagé. "Il souffre d'une petite gêne musculaire, on a décidé de lui donner du repos, après la semaine qu'il a passé au niveau familial avec le naissance de son fils", a expliqué l'entraîneur, Mauricio Pochettino. Enfin le défenseur sénégalais Abdou Diallo (adducteurs) doit reprendre l'entraînement dans dix jours, et le milieu espagnol Ander Herrera dans huit jours.