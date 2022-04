Mercato: voilà à quoi pourrait ressembler l’offre astronomique du PSG pour Mbappé

Selon le journaliste espagnol Guilhem Balague, le PSG aurait formulé une offre gigantesque à Kylian Mbappé pour le convaincre de prolonger son contrat de deux ans. Une prime à la signature de 150 millions d’euros est évoquée.

A ces hauteurs, les qualificatifs manquent. Astronomique, gigantesque, stratosphérique… Guilhem Balague, journaliste espagnol qui a recueilli les confessions des plus grandes stars modernes du football avant de les retranscrire dans des biographies (Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola ou Mauricio Pochettino), assure avoir eu vent de la proposition du PSG pour convaincre Kylian Mbappé (23 ans) de prolonger son contrat qui se termine en juin. Invité de l’émission Partizado de Cope jeudi soir, le consultant pour la BBC la détaille. Sans surprises, les chiffres sont hallucinants.

Une prime de 150 millions d'euros, un salaire annuel à 40

Selon lui, Paris proposerait une prime à la signature de 150 millions d’euros pour rester deux années supplémentaires dans la capitale française. Cela s’accompagnerait d’un salaire évidemment XXL de 40 millions d’euros annuels avec les commissions. Selon Balague, ces montants seraient "les nouveaux éléments" évoqués par Kylian Mbappé dimanche quand le joueur a ouvert la porte à une prolongation avec Paris.

"Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix, avait-il confié. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper. J'ai envie de faire le bon choix. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu. Si j'avais pris ma décision, je le dirais, je n'ai de comptes à rendre à personne. C'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision, je le dis et je l'assume. Dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j'ai faites, j'ai toujours assumé. Je n'ai pas à me cacher, je n'ai tué personne. Je veux prendre la meilleure décision possible."

"Rester au PSG, c’est possible? Oui bien sûr", avait-il ajouté en quittant la zone mixte. "J’ai déjà donné pas mal d’informations, je pense que vous avez de quoi faire." Sur le papier, trois options restent possibles pour l’avenir de Mbappé: prolonger à Paris, rejoindre le Real Madrid qui le courtise depuis longtemps, ou se laisser tenter par l’offre d’un troisième club, récemment entré dans la danse (ce n’est pas le Barça), selon Jérôme Rothen.