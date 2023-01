EN DIRECT - OL-Clermont: Cherki et Kumbedi encore titulaires

Attention au piège clermontois

Sous-estimer Clermont malgré leur absence de victoire depuis quelques mois serait une grande erreur. Sur les deux dernières confrontations entre les deux équipes, l'issue finale a souvent été incertaine.

La saison dernière, Lyonnais et Clermontois s'étaient quittés une première fois sur un spectaculaire 3-3 au Parc OL. Lors de la phase retour du championnat, les Gones ont gagné de justesse 1-2 via des buts de Dembele et Aouar.