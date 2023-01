OL: le maillot spécial Pelé des Lyonnais contre Clermont, après la mort du "Roi"

Pour la réception de Clermont ce dimanche en Ligue 1 (17h), l’Olympique lyonnais arborera un maillot en hommage à Pelé, disparu cette semaine. Le nom et le numéro du buteur légendaire seront inscrit au-dessus de l'écusson.

Les hommages à Pelé se poursuivent, pendant que ses funérailles se préparent. Ce dimanche, l’OL portera un maillot spécial au cours de la réception de Clermont (17h), comme indique le club sur son compte Twitter. Un patch au nom du "Roi", accompagné d’une couronne et du mythique numéro 10, sera présent au-dessus de l’emblème.

"Un choc" pour Tetê

Ce geste conclut une semaine où la Ligue 1 n’a cessé de saluer la mémoire de Pelé, à l’image de l’entraîneur lyonnais Laurent Blanc. "Quand j’ai appris ça, j'ai fait un petit truc dans le vestiaire, avait-il déclaré en conférence de presse. Aux joueurs qui ne l’avaient jamais vu jouer, je leur ai dit d’aller sur Youtube, a indiqué le technicien rhodanien. Un génie du football. Les premières images du football pour moi, c'est sûrement lui. Je l'ai rencontré en 2018. C'est un grand monsieur qui s'en va."

"C'est un choc, a déclaré de son côté l’attaquant des Gones Tetê, compatriote de Pelé, avant ce duel de milieu de tableau (le 8e face au 11e). Il a révolutionné le football. J'ai souvenir de son match à la Coupe du monde à 17 ans quand il fait passer le ballon au-dessus du défenseur et marque un but fantastique. Le pays est triste. Le Brésil est meurtri car c'est quelqu'un qui a révolutionné le football et notre pays. Le Brésil est en deuil. On se doit de continuer ce qu'il avait mis en place."

L'enterrement prévu mardi

Une veillée funèbre débutera ce lundi matin et se tiendra entre Sao Paulo et Santos, passant notamment devant le domicile de la mère de Pelé, âgée de 100 ans. Le cercueil sera ensuite installé sur la pelouse du stade Vila Belmiro, où les fans pourront se recueillir pendant une journée, avant l'enterrement qui se tiendra dans l'intimité familiale. Pour honorer une dernière fois la légende du football mondial.