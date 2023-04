EN DIRECT - Ligue 1: Pallois lance les Nantais, une course au maintien toujours disputée avec Ajaccio et Brest

Nice doit oublier Bâle

Éliminé cruellement de la Ligue Europa Conférence, Nice (9e) doit déjà se concentrer sur le championnat. Après un bon regain de forme suite à la présence de Didier Digard, le rythme des Niçois s’essouffle. Depuis fin février, les Sudistes ne gagnent plus, et reste même sur des défaites contre Brest et le PSG.

L’inverse d’un Clermont en forme qui grâce à des prolifiques Kyei et Cham, a gagné les 3 dernières rencontres. 11e, le promu réalise un belle saison et se retrouve même à deux points de son adversaire. Une belle performance quand on voit l’expérience des Niçois en Ligue 1.