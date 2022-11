EN DIRECT - OM-OL: en quête de rédemption, Marseille ne veut pas s’enfoncer dans la crise

Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue sur notre site pour suivre en direct et en intégralité, de l'avant-match jusqu'au coup de sifflet final et au-delà, la rencontre qui va opposer l'Olympique de Marseille à l'Olympique Lyonnais au Vélodrome, ce dimanche (20h45), en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Cinquième de Ligue 1 à trois points du podium après trois défaites et un nul, Marseille doit gagner sous peine de s'enfoncer dans le doute, avant d'affronter une autre grosse écurie: Monaco.