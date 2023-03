EN DIRECT - Nice-Auxerre: Moffi enchaîne, Diop de retour dans le onze

Auxerre aussi dans une bonne passe

Les Bourguignons de Pélissier sont eux aussi sur une belle dynamique avec quatre matchs de rang sans défaite en Championnat (2 victoires, 2 nuls), dont deux succès important contre Lyon (2-1) et Lorient (0-1). L'AJA en a même profité pour quitter la zone rouge, et va tenter de faire un pas de plus vers le maintien dans l'élite.