Nice: "On a mal à la tête" reconnait Digard après le match nul contre Auxerre

L’OGC Nice a été tenu en échec à domicile par Auxerre (1-1) vendredi en ouverture de la 26eme journée de Ligue 1. Un mauvais résultat avant le retour de l’Europa Conference League jeudi.

Nice piétine. Si l’équipe de Didier Digard reste sur une série en cours de neuf matchs sans défaite, elle a été tenue en échec par Auxerre (1-1), vendredi soir à l’Allianz Riviera en ouverture de la 26eme journée de Ligue 1. "Ce n'est pas ce qu'on espérait, reconnait le coach des Aiglons qui refuse de parler de contre-performance. On est déçu. Mais c'est aussi une bonne chose. Il reste 12 journées. On sera de plus en plus confronté à ce type d'équipe. Cela veut dire qu'on fait un peu peur. On a encore du temps pour travailler. Quand ça arrive à la fin (du championnat, ndlr), on peut plus se mordre les doigts."

"On aurait dû gagner ce match"

Septième du classement à quatre points du top 5 en attendant les autres résultats de cette journée de championnat, le Gym reste en course pour l’Europe. Et son entraîneur préfère retenir les points positifs : "On a frappé 17 fois au but, remarque Digard. On a eu les possibilités. On aurait dû gagner ce match. Le foot se joue sur des détails. Le début de la 2e période est très bon. On frappe la barre. Mais à force de pilonner sans marquer, la tête en prend un coup." Et le jeune entraîneur de reconnaitre : "Maintenant, il faut bien se laver les têtes pour l'Europe. Parce qu'on a bien mal à la tête." Jeudi, son équipe affronte le Sheriff Tiraspol en 8eme de finale aller d’Europa Conference League (18h45).