EN DIRECT - Ligue 1: suivez Lorient-Montpellier en live LOR 17:00 29/12/2022 MTP

La 16e journée de Ligue 1 se poursuit ce jeudi avec quatre matchs au menu et pour commencer un duel entre Lorient (7e) et Montpellier (15e) au Moustoir. Coup d'envoi à 17h. A suivre en direct commenté sur le site et l'application RMC Sport.