EN DIRECT - Lille-OM: suivez en live le duel déterminant pour la course à l'Europe LIL 21:00 20/05/2023 MAR

La rencontre entre le Losc (5e) et l'OM (3e) ce samedi (à 21h) est d'une importance capitale dans la course à l'Europe. 5es avec une unité d'avance sur Rennes, les Lillois sont loin d'avoir sécurisé leur place européenne. À Marseille, la lutte pour la 2e place est rude. Avec deux points de retard sur Lens, les Marseillais n'ont également plus le droit à l'erreur.