OM: Payet et Tavares pas dans le groupe pour Lille, un choix sanction de Tudor

INFO RMC Sport - Igor Tudor se passe de Nuno Tavares et Dimitri Payet pour le match contre Lille ce samedi (21h). Un choix sanction. Le coach marseillais regrette le manque d'implication du latéral. Et il n'aurait pas apprécié l'attitude de Payet cette semaine à l'entraînement.

Troisième au classement à deux points du RC Lens, l’OM se déplace ce samedi soir sur le terrain du Losc (21h) pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Un choc qui se jouera sans Nuno Tavares ni Dimitri Payet. Les deux joueurs ne figurent pas dans le groupe marseillais dévoilé par l’OM. Selon les informations de RMC Sport et les premiers échos, c’est un choix sanction d’Igor Tudor.

Tudor n’aurait pas apprécié l’attitude de Payet cette semaine

Tavares et Payet ne sont pas blessés et n’ont pas de pépin physique. Tudor regrette un manque d’implication de Tavares ces dernières semaines. Pour Payet, le choix peut paraître plus surprenant vu ses récentes performances mais il entérine définitivement le fait qu’il s’agit d’une saison compliquée jusqu’au bout.

Tudor n’aurait pas apprécié l’attitude du meneur de jeu cette semaine à l’entraînement et à un moment décisif de la saison. Ce choix fera forcément parler au cœur d’une période où on s’interroge sur une éventuelle fin de carrière de Payet et alors que ses coéquipiers, à commencer par Valentin Rongier, l’autre capitaine, ont loué récemment le comportement “exemplaire” du numéro 10 olympien. Payet et Tavares n’ont pas pris l’avion ce matin.

Avec cette décision, se pose aussi la question de l’avenir de Payet. Cette semaine, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel lui a infligé une suspension de trois matchs ferme et deux avec sursis après sa gifle donnée sur Yannick Cahuzac lors du match contre Lens. Une sanction qui prendra effet à partir du mardi 23 mai. L’OM a depuis annoncé son intention d’engager un recours. En attendant, la saison de Payet est donc possiblement terminée.