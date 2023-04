EN DIRECT - Lyon-Rennes: deux changements dans la compo lyonnaise, Mandanda absent de dernière minute

Une partie des supporters lyonnais boycotte le match

Deux groupes de supporters lyonnais (les Bad Gones et Kop Virage Nord) ont annoncé leur boycott du match face à Rennes.

"Malgré le soutien populaire, malgré les déclarations d’avant-match, malgré l’opportunité d’adoucir la note d’une saison ratée et de remporter un trophée après 11 ans de disette, notre équipe n’a pas été à la hauteur de l’évènement… une fois de plus, regrette le communiqué. Car si la défaite, si douloureuse soit-elle, fait partie du jeu, la purge collective que nous a infligés une équipe sans âme et sans valeur ne mérite que du mépris."

