OL-Rennes: Blanc prend la défense de Cherki, sifflé par le Groupama Stadium

Auteur d'une passe décisive pour Barcola en seconde période, Rayan Cherki a vécu un après-midi très contrasté face à Rennes (3-1) ce dimanche. Sifflé par ses propres supporters, empêtré dans beaucoup de mauvais choix, l'international Espoirs a malgré tout bien terminé la rencontre. Et montré de la personnalité. Ce dont Laurent Blanc ne doutait pas. Le coach des Gones ne comprend pas l'attitude du public à l'égard d'un "diamant à tailler".

À l'image de son équipe, Rayan Cherki a vécu une après-midi étrange ce dimanche au Groupama Stadium. Quatre jours après avoir été inexistant en demi-finale de la Coupe de France face à Nantes, l'international Espoirs a été sifflé par une partie du public à l'annonce de son nom face à Rennes (3-1), avant d'offrir une passe décisive à Bradley Barcola sur le troisième but lyonnais. Une force de caractère saluée par Laurent Blanc, qui l'a laissé sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final.

"Un joueur comme lui peut faire des différences. On peut toujours sortir du match [...]. Rayan a de la personnalité, il a ses défauts et ses qualités. C’est un joueur qu'il faut encore développer, le perfectionner. C’est un diamant et il faut le tailler encore. Il a des choses à améliorer dans son jeu. Ce n’est pas en le sifflant que tu vas améliorer quoi que ce soit. Le caractère, il l’a”, a souligné le coach de l'OL en conférence de presse.

Blanc ne comprend pas les sifflets

Le champion du monde 1998 a du mal à digérer le traitement réservé à son jeune joueur de 19 ans. "C’est la première fois qu’il vit cette situation (les sifflets, ndlr). C’est un jeune joueur. J’ai du mal à comprendre les gens, poursuit Blanc. Quand je suis arrivé en octobre, tout le monde me dit ‘Rayan est un super joueur, il faut le faire jouer. Il a du talent’. Tu le fais jouer, et au bout de deux ou trois matchs plus difficiles, le mec vient jouer ici devant son public, sur son terrain, dans sa ville, il se fait siffler. Je trouve ça un peu maladroit pour ne pas dire autre chose. Et 'maladroit', c’est très sympa."

Souvent pointé du doigt pour certains choix, Cherki a signé sa cinquième passe décisive de la saison. Outre ses qualités de passeur, l'international Espoirs a également marqué quatre fois toutes compétitions confondues. L'OL aura besoin d'un Rayan Cherki inspiré pour continuer à croire à une qualification européenne. Revenus à cinq points de Lille à huit journées de la fin du championnat, les Gones devront confirmer dès vendredi à Toulouse.