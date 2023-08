EN DIRECT - Multiplex L1: suivez Montpellier-Reims, Clermont-Metz et Strasbourg-Toulouse en live

Bonjour à tous !

Bonjour à tous, et bienvenue sur le direct commenté du multiplex de Ligue 1. Après le bouillant match nul entre Nantes et Monaco, puis les victoires de l'OM et du PSG, respectivement face à Brest et Lens, place au multiplex du dimanche.

Au programme, trois matchs: Clermont (17e, 0 point) - Metz (16e, 1 point), Montpellier (6e, 4 points) - Reims (9e, 3 points) et Strasbourg (10e, 3 points) - Toulouse (8e, 4 points). Le coup d'envoi de ces rencontres est prévu à 15h. A suivre en direct sur Prime Video et bien sûr, comem tous les matchs de Ligue 1, sur l'antenne de RMC.