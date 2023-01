EN DIRECT - Multiplex Ligue 1: Balogun met la pression sur Nice, Ratao trouve le poteau brestois, Germain touche le poteau nantais

Nice veut confirmer contre Reims

Reims (11e) et Nice (10e) sont à égalité au classement avec 24 points chacun. Sous la direction de Will Still, les Rémois revivent et comptent deux succès depuis la reprise du championnat. Le dernier en date a été acquis à Ajaccio (0-1).

Un changement d’entraineur qui a aussi fait du bien aux Niçois. La preuve avec cette large victoire cette semaine contre Montpellier 6-1. Un résultat imprévisible vu la forme difficile affichée par le Nice de Favre depuis le début de la saison. Mais face à Reims, ls troupes de Didier Digard peuvent lancer un nouveau cycle et commencer à oublier les soucis des derniers mois.