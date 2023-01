Montpellier-Nantes: banderoles homophobes, fumigènes et match interrompu... ça a chauffé avec les supporters à la Mosson

Alors que Montpellier vit une saison difficile en termes de jeu et de résultats, les ultras du MHSC ont vivement exprimé leur mécontentement ce dimanche face à Nantes. D'abord avec une "grève" et des banderoles insultantes, puis avec des pétards et des fumigènes. Ce qui a provoqué une interruption de la rencontre.

Pas le même club, pas le même contexte, mais une colère similaire. Alors que l'OL a été chahuté par ses propres supporters, samedi soir contre Strasbourg, ce sont les fidèles de Montpellier qui ont exprimé leur mécontentement ce dimanche, lors de la réception de Nantes en Ligue 1.

Tandis que le MHSC restait sur trois défaites consécutives, et pointait dimanche matin au 15e rang, avec deux points d'avance sur la zone rouge, les ultras montpelliérains ont d'abord décidé d'observer une "grève" pendant le premier quart d'heure de jeu, en désertant leur secteur habituel et en déployant de nombreuses banderoles injurieuses et homophobes ("Une prestation digne d'une équipe de DH", "Allez tous vous faire enculer", "Equipe de tapettes"...).

Les banderoles déployées par les ultras de Montpellier en début de match face à Nantes © RMC Sport

Pétards et fumigènes sur la pelouse

Mais tout a dégénéré au quart d'heure de jeu quand les supporters ont ressurgi d'un seul coup derrière le but de Jonas Omlin en jetant plusieurs gros pétards et des fumigènes, dont certains ont atterri sur la pelouse.

De quoi pousser l'arbitre Thomas Leonard à interrompre la rencontre, puis à renvoyer les acteurs dans les entrailles du stade. Le tout sous les yeux d'un Laurent Nicollin dépité sur le banc de touche du MHSC. Parce que l'équipe héraultaise dominait les débats avant d'être stoppée net par les siens, peut-être aussi parce que le président sait que ces incidents vont probablement valoir au club de lourdes sanctions.

Après environ un quart d'heure de suspension et des mises en garde du speaker, le jeu a finalement repris... sous les chants des ultras.