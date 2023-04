EN DIRECT - Multiplex Ligue 1: Angers tient tête à Nice, Reims est bousculé à Nantes ! ANR (15’) I. Niane 1 1 NIC (4’) T. Moffi Mi-temps

Ce sont les parfaits opposés : ce dimanche après-midi, pour le compte de la 29e journée de la Ligue 1, le Angers, lanterne rouge de Ligue 1 et probablement condamné à la relégation, recoit un OGC Nice conquérant. Dans la course à l'Europe, les hommes de Digard ont une belle occasion de prendre quelques points. Dans ce Multiplex, on retrouve aussi l'excellente équipe du Stade de Reims de Will Still, battu par l'OM juste avant la trêve. Début d'une nouvelle série d'invincibilité à Nantes ? La mission s'annonce compliquée. Enfin, toujours à 15h, Brest reçoit Toulouse et Clermont l'ACA !