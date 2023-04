Nantes: "Pas de polémique" sur le ramadan pour Kombouaré, qui justifie l'absence de Jaouen Hadjam contre Reims

Antoine Kombouaré a pris le temps d'expliquer sa décision d'écarter Jaouen Hadjam contre Reims, après que le joueur a refusé de reporter son jeûne. Le coach de Nantes assume sa position.

La décision a fait grand bruit, et Antoine Kombouaré le comprend d’autant moins qu’il a toujours procédé de la même façon en période de Ramadan. Le jeune Jaouen Hadjam a été écarté du groupe pour la réception de Reims (0-3) pour avoir refusé de reporter son jeûne. Pendant un mois, les musulmans du monde entier doivent, selon les préceptes de leur religion, pratiquer le jeûne, et ainsi s’abstenir de manger du lever au coucher du soleil. Une règle qui n’est pas forcément compatible avec les exigences du haut niveau, le sportif ayant besoin de s’alimenter. Raison pour laquelle Antoine Kombouaré a imposé un cadre.

"Aucune sanction", selon Kombouaré

"Cela fait vingt ans que j’entraîne, j’ai toujours fait ça, précise le technicien. Pour moi, il n’y a pas de polémique. Je suis entraîneur, je mets des règles en place, j’ai un cadre. Dans la semaine, ceux qui jeûnent, il n’y a pas de souci pour les entraînements, je travaille même pour les soutenir, les aider. Ils ne viennent pas déjeuner, ils vont se reposer. Ils ne s’entraînent pas quand je double les séances, parce qu’on veut les protéger, on ne veut pas qu’ils se blessent. Par contre, la règle, les jours de match, c’est qu’il ne faut pas jeûner. Et ceux qui décident de jeûner, ils ne sont pas dans le groupe." Et Kombouaré de rappeler qu’un seul joueur - sur les six pratiquant le jeûne - a choisi de s’affranchir de la règle commune en vigueur au sein du groupe.

"Je respecte le fait qu’il jeûne, mais il doit respecter la règle que j’ai mis en place, c’est valable pour tout le monde. Ils sont six à faire le Ramadan, et il n’y a que Jaouen qui ne mange pas les jours de match. Il n’y a pas de souci, il n’y a aucune sanction. Simplement, quand tu ne manges pas, tu n’es plus dans le groupe, tu n’es pas sélectionné (...) Je suis entraîneur, je mets des règles en place, après on les respecte ou pas. Les jours de match, je veux qu’ils soient prêts, à 100%, éviter qu’ils se blessent (...) C’est une période difficile où on joue des matchs avec pas mal d’intensité. J’ai toujours fait ça je ne vais pas changer."