EN DIRECT - OL-Toulouse: les Lyonnais veulent éviter une 5e défaite de suite LYN (2’) Tetê 1 0 TOU 2'

Incapable de gagner depuis plus d'un mois, l'OL reste même sur quatre défaites consécutives en Ligue 1. La réception de Toulouse, vendredi soir (21 heures), revêt une importance capitale pour les Lyonnais de Peter Bosz, de plus en plus fragilisé.