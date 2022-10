OL: Bosz a "toujours de l'espoir" et dément toute fracture avec ses joueurs

Au terme d'un match médiocre en ouverture de la 10e journée de Ligue 1, l'OL a concédé le nul contre Toulouse (1-1) et reste sur une série de cinq matchs sans victoire, dont quatre défaites. Mais Peter Bosz assure qu'il a "toujours de l'espoir".

Lyon voulait se relancer. C’est raté. Après quatre défaites (contre Lorient, Monaco, Paris et Lens), l’OL n’a pas fait mieux qu’un match nul vendredi face au Téfécé (1-1), en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Un résultat décevant à domicile qui laisse les Gones à la septième place du classement, à provisoirement huit points du podium en attendant la suite du week-end. Dans cette situation, Peter Bosz peut-il tenir ?

>> Revivez le nul de l'OL contre Toulouse

"Ce soir, une seule chose comptait : le résultat. On ne l'a pas fait et on est déçus. Quand tu es joueur de l'OL, tu joues dans un grand club, il y a toujours de la pression. Les supporters étaient derrière nous, ils nous ont encouragé. La première mi-temps n'était pas bonne. Est-ce qu’il y a une fracture avec les joueurs ? Non", a assuré le technicien néerlandais en conférence de presse. Et de poursuivre : "Je vois toujours de l'espoir. Comme entraîneur, j'ai toujours de l'espoir. Le moment où je n'ai plus ça, c'est moi qui dirai au président que je ne vois pas comment continuer. Je travaille depuis plus d'un an avec ces joueurs, ils peuvent mieux faire."

"Les joueurs doivent travailler dur"

Pourtant bien lancés avec l’ouverture du score précoce de Tetê, les Lyonnais n’ont pas su conserver leur avantage, et ont logiquement été repris en seconde période sur un but signé Rafael Ratão. Et leur calendrier ne s’annonce pas simple : avant la trêve imposée par la Coupe du monde, ils défieront tour à tour Rennes, Montpellier, Lille, Marseille et Nice. Un menu plus que copieux.

"Presque tous les clubs vivent une période difficile dans une saison. Les joueurs doivent travailler dur à l'entraînement et en match et il faut faire ça ensemble. En gagnant, la confiance vient après. C'est difficile de rentrer dans la tête des joueurs", a ajouté Bosz, qui a aussi justifié la sortie de Moussa Dembélé, que n'a pas vraiment compris son capitaine Alexandre Lacazette. "Moussa et Coco (Tolisso) ont eu des blessures musculaires et ont repris cette semaine. Ils ont joué 70 minutes. Le risque est toujours là", a-t-il commenté.

"Je suis surpris. On était bien avec Moussa devant. Le coach a fait ses choix, on est obligé de les respecter. Moi qui suis attaquant, je ne comprends pas toujours quand l'attaquant sort alors qu'on a besoin de marquer. J'aime beaucoup jouer avec Moussa et c'est à nous de continuer à travailler", avait réagi de son côté Lacazette au micro de Prime Video.