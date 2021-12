Ligue 1, multiplex en direct: l'OL sur le front, Rennes reçoit le champion, Lens vise le podium

Un point infirmeries

Blessés, Léo Dubois et Sinaly Diomandé sont indisponibles pour l'OL. Absent depuis début octobre, Marshall Munetsi fait son retour dans le groupe rémois. En revanche, Fodé Doucouré (quadriceps), Fraser Hornby (adducteurs) et Arber Zeneli (genou) sont toujours absents. Positif au Covid-19, le coach Oscar Garcia n'est pas du voyage.

Clermont devra encore composer sans Elbasan Rashani, touché aux ischios. Gêné aux adducteurs, Cédric Hountondji manque aussi à l'appel, tout comme Oriol Busquets. Suspendu à Angers le week-end dernier, Arnaud Kalimuendo est de retour au sein de l'attaque de Lens.

Jocelyn Gourvennec enregistre le grand retour de Sven Botman derrière, absent depuis plus de deux mois. En revanche, il doit faire sans Zeki Celik, Jérémy Pied et Isaac Lihadji. Flavien Tait est la seule grosse absence côté rennais (hanche), alors que Jérémy Gelin est out de longue durée.