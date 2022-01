Ligue 1 : OM-Lille en direct

Le LOSC se déplace au Vélodrome à 20 h 45

Pour le match de clôture de la 21e journée de Ligue 1, le tenant du titre lillois se déplace sur la pelouse de l'Olympique de Marseille. Les Lillois n'ont plus joué depuis leur courte élimination (aux tirs au but) contre Lens en Coupe de France, début janvier, et vont devoir vite retrouver le rythme pour aller faire un résultat sur la pelouse d'un postulant à la Ligue des champions. Coup d'envoi de la rencontre ce dimanche soir, à 20 h 45 !