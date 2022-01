Rennes-Bordeaux: le Stade Rennais enfonce les Girondins, humiliés au Roazhon Park

Le Stade Rennais a écrasé une très faible équipe de Bordeaux (6-0) au Roazhon Park dimanche pour le compte de la 21eme journée de Ligue 1. Les Bretons grimpent à la 4eme du classement.

Rennes qui rit, Bordeaux qui pleure. Il n’y a pas eu photo entre les deux équipes ce dimanche pour ce match de la 21eme journée au Roahzon Park. Le Stade Rennais a écrasé les Girondins (6-0) grâce des buts de Terrier, Bourigeaud, Laborde, Truffert et un doublé de Guirassy. Les joueurs de Bruno Genesio qui restaient sur trois défaites de rang en Ligue 1 brisent la spirale négative et s’invitent provisoirement au pied du podium à deux points de l’OM qui accueille Lille ce dimanche soir.

Du côté de Bordeaux, la plus mauvaise défense de Ligue 1 a fait honneur à son statut (50 buts encaissés en 21 matchs!). Fébriles derrière, inoffensifs devant (1 tir cadré), les Bordelais inquiètent toujours autant avec un 4eme revers consécutif toutes compétitions confondues.

Laborde buteur et passeur

A l’heure de la sieste dominicale, les 22 acteurs se sont d'abord mis au diapason. Sur un rythme très tranquille, les Rennais dominent sans peine des Girondins apathiques. Martin Terrier ouvre le score et atteint pour la première fois de sa carrière le cap des 10 buts dans une saison de Ligue 1 (33e). Benjamin Bourigeaud double la mise juste avant la pause sur un joli coup franc qui laisse Benoît Costil sur place (43e). Comme si la situation n’était déjà pas assez compliquée, les joueurs de Petkovic sont déduits à dix après seulement 50 minutes de jeu, Issouf Sissokho étant expulsé après un deuxième carton jaune (50e).

Kwateng : "On fonce tout droit en Ligue 2"

L’entrée d’Alberth Elis, meilleur buteur bordelais (remplaçant au Roazhon Park en raison de douleurs aux adducteurs) n’y changera rien. Au contraire, Rennes sale l’addition avec le 10eme but de Gaëtan Laborde (60e). L’ex-Girondin qui vivait mal sa période de disette était muet depuis fin novembre (victoire à Lorient 2-0). Bordeaux est loin d'être au bout de son supplice. Sur un contre magnifique, Truffert, servi par Majer signe le 4eme but des Bretons (68e). Puis Serhou Guirassy, bien servi par Laborde et opportuniste s'offre un doublé en fin de match (88e, 91e). "Avec une prestation comme ça, on fonce tout droit en Ligue 2", s'est fâché, à chaud, Kwateng au micro de Prime Video. Difficile de lui donner tort. Prochain rendez-vous pour le Stade Rennais, dans une semaine sur la pelouse de Clermont. Bordeaux tentera de réagir face à Strasbourg au Matmut Atlantique.