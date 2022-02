Ligue 1: PSG-Saint-Etienne en direct

Le PSG privé d'Hakimi

Pour l'occasion, Mauricio Pochettino pourra compter sur ses stars Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Comme attendu, Leandro Paredes, Ander Herrera et Sergio Ramos ne sont pas de la partie. Mais, surprise, Achraf Hakimi n'y figure pas non plus. "Le staff médical laisse Achraf Hakimi au repos 48-72h suite à une réévaluation musculaire du quadriceps ce matin", explique le club.