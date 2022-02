PSG-Saint-Etienne: pourquoi ce sera le dernier match de Mbappé avant le Real

Très probablement titulaire ce samedi contre Saint-Etienne au Parc (21h), Kylian Mbappé manquera ensuite le déplacement à Nice, le dernier match au programme du PSG avant le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid.

Un dernier effort avant une petite coupure. Attendu comme titulaire ce samedi soir face à Saint-Etienne (21h), à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé va disputer son dernier match avant de se rendre à Santiago-Bernabéu pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid (9 mars sur RMC Sport). Entre la réception des Verts et ce déplacement très attendu en Espagne, le numéro 7 du PSG va pouvoir souffler onze jours. Il manquera effectivement le choc face à l’OGC Nice le 5 mars en championnat.

Déjà sept cartons jaunes en Ligue 1

Averti lors de la défaite parisienne à Nantes (3-1) le week-end dernier, pour un geste d'humeur évitable sur Jean-Charles Castelletto, l'ancien Monégasque sera suspendu pour cette rencontre. Cette saison, il a déjà recolté sept cartons jaunes en Ligue 1 (soit seulement trois de moins que Marco Verratti) et est donc rattrapé par la règle qui veut qu'un joueur soit suspendu automatiquement lorsqu'il reçoit trois avertissements sur une période de dix matchs officiels. En décembre, il avait déjà manqué le match contre Lorient (1-1) pour la même raison, pour cause de suspension.

Cette nouvelle pause, avant un rendez-vous plus qu'important, est-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle ? "Kylian est un joueur qui joue de façon régulière et constante (33 matchs cette saison avec le PSG, ndlr). Le fait de ne pas jouer le précédent match lui permettra de garder de la fraîcheur pour faire un bon match à Madrid", a commenté vendredi Mauricio Pochettino en conférence de presse. Ne pas jouer à Nice permettra aussi d'écarter un risque de blessure de dernière minute. En attendant, Mbappé voudra face à Saint-Etienne inscrire un 13e but en Ligue 1, voire mieux.