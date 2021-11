Ligue 1 en direct: Rennes vise la deuxième place, Monaco veut remonter

Reims-Clermont: duel de bas de tableau

Avec 13 unités, Reims (15e) et Clermont (18e) n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent se donner de l'air et s'éloigner de la zone rouge. Ce match opposera deux formations qui peinent en championnat, avec 4 revers de suite pour le promu et 6 matchs sans succès pour les Rémois.