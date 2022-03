Lille-ASSE en direct: les Dogues tenus en respect

L'opération maintien se poursuit pour les Verts

Relancé par Pascal Dupraz et l'apport de ses nombreuses recrues au mercato hiveral, Saint-Etienne s'est enfin extirpé de la zone de rouge, premier-non relégable. Les Verts sont même, avec Nantes, la meilleure équipe de L1 lors des six dernières journées (4 victoires et 13 points pris). Impensable il y a quelques mois en arrière.