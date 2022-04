Lille-Bordeaux en direct: le LOSC peut enfoncer les Girondins

Bordeaux veut quitter la dernière place

De son côté, Bordeaux (quatre victoires, dix matches nuls, quinze défaites) est dernier (comme à l'extérieur) avec 22 points, la huitième plus mauvaise attaque, à égalité avec Lille (38 buts marqués) et la plus mauvaise défense (70 buts encaissés). Une victoire et le club remontera à la 19e place.