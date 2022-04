LOSC-Bordeaux: Fonte reconnait des tensions dans le vestiaire des Dogues

Le nul (0-0) concédé ce samedi par les Lillois face à la lanterne rouge, Bordeaux, qui avait toujours encaissé au moins un but cette saison en Ligue 1, a un peu crispé le vestiaire du LOSC.

Lille avait une occasion en or de revenir sur Nice et Rennes, qui s’étaient neutralisés (1-1) plus tôt dans la journée en Ligue 1. Les Nordistes recevaient Bordeaux, bon dernier du classement. Une équipe qui leur a en plus facilité la tâche avec l’exclusion Kwateng dès la 35e. Et pourtant, même 11 contre 10 pendant une heure, Lille n’a jamais trouvé la solution, les deux équipes se quittant finalement sur un triste match (0-0) nul qui n’arrange personne. Le podium, synonyme de Ligue des champions, s’éloigne un peu plus pour les Dogues.

José Fonte veut tourner la page

"C’était tendu dans le vestiaire, a admis José Fonte en zone mixte. C’est une situation normale de tension. Tout le monde veut gagner, avoir du succès. On parlera aussi demain matin pour voir ce qu’on peut faire de mieux."

Le capitaine et défenseur central du LOSC a reconnu que l’ambiance était chaude entre les joueurs. "C’est normal quand tu ne gagnes pas un match que tu es obligé de gagner. C’est toujours difficile. On a besoin de gagner le prochain match, insiste-t-il. On va se concentrer sur cet objectif, prendre les trois points. Bordeaux, c’est passé, on ne peut plus rien faire. On peut seulement gagner contre Angers, ce qui nous permettrait d’oublier ce match."

Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur des Dogues, a regretté le manque de spontanéité et d'efficacité de ses joueurs après la rencontre. "On marque trois fois, il y a trois fois hors jeu mais ça se joue à rien. Il y a un peu de maladresse, de manque de justesse et de manque de réussite. On a eu un jeu imprécis et on a manqué de spontanéité, même si on a mis la pression. On manque d'efficacité, c'est notre problème ce soir (samedi). C'est une contre-performance car on doit faire mieux que ça face au 20e. C'est un accroc, il faudra qu'on récupère ces points perdus ailleurs pour terminer plus haut."