EN DIRECT - Rennes-Lorient: toujours pas de but dans le derby breton

MI-TEMPS AU ROAZHON ! PAS DE BUT DANS LE DERBY BRETON !

C’est la pause au Roazhon Park ! Rennes et Lorient se quittent sans aucun but au bout de 45 minutes de jeu. Les Rennais ont néanmoins été les plus dangereux avec beaucoup d’incursions dans la surface lorientaise. Les Merlus, eux, font le dos rond et vont devoir se réveiller pour espérer l’emporter.