Rennes: "On doit avoir cet objectif", Genesio bien déterminé à accrocher le podium cette saison

Présent ce samedi en conférence de presse à la veille de la réception de Lorient, l'entraîneur de Rennes Bruno Genesio a évoqué les fortes ambitions du club breton cette saison en Ligue 1.

"Il faut toujours viser plus haut." Voilà qui est clair. En conférence de presse ce samedi, l'entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio n'a pas caché les ambitions du club, qui débutera sa saison de Ligue 1 par une réception de Lorient dimanche. Le technicien évoque la saison passée, où Rennes a fini 4e et accroché la Ligue Europa, et dit vouloir faire mieux.

"Si on fait mieux niveau points, il y a de grandes chances que l'on soit sur le podium"

"Il faut toujours viser plus haut, on est là pour avoir des objectifs parce qu'on est dans un club où il y a des exigences élevées, plaide Bruno Genesio, interrogé sur ce qui était au programme de cette saison en Ligue 1. Notre devoir c'est d'avoir toujours des ambitions plus élevées que la saison dernière. Ca ne veut pas dire qu'on les atteindra, parce qu'il y a des clubs aussi qui luttent pour les premières places."

S'affichant comme l'une des équipes les plus attrayantes du championnat français la saison passée, le Stade Rennais n'a pas été récompensé à la hauteur de ses attentes, lui qui a longtemps figuré dans le top 3. "Si on fait mieux niveau points, il y a de grandes chances que l'on soit sur le podium, mais je pense aussi que c'est dans la progression de l'équipe", ajuste d'ailleurs l'ex-entraîneur de l'OL.

"C'est normal que les attentes soient supérieures"

"On doit avoir cet objectif-là, appuie-t-il concernant une place sur le podium, dont il a été exclu dans les dernières journées la saison passée, ne prétendant qu'à la Ligue Europa cette saison. Sur les points, l'efficacité, je pense qu'on peut être encore plus efficaces dans les deux surfaces de réparation. Donc il y a encore plein d'axes de progression. C'est normal que l'on repousse le curseur le plus loin possible."

Bruno Genesio observe que le Stade Rennais "progresse", et précise que c'est le cas "depuis plusieurs saisons". "C'est normal que les attentes soient supérieures, que l'on nous demande toujours plus", en déduit-il. "C'est pour ça qu'on est là, on est des compétiteurs et quand on commence une compétition on veut faire mieux que lors de la saison passée, que ça soit individuellement ou collectivement, lance-t-il. Nous sommes dans la lignée de ce que l'on nous demande."