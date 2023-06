EN DIRECT - Ligue 2 (38e journée): Metz et Bordeaux visent la L1, six équipes à la lutte pour le maintien BOR 20:45 02/06/2023 RAF

La dernière journée de Ligue 2, vendredi soir, doit faire la décision entre Metz (2e) et Bordeaux (3e) pour la montée, sachant que Le Havre (1er) n'est pas totalement assuré de conserver sa position. Dans la lutte pour le maintien, six équipes peuvent encore terminer aux 17e et 18e places qui emmèneront en National.