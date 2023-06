Ligue 2: Annecy va jouer son maintien avec le président et son administration… en parcage

Les dirigeants du FC Annecy, pour le match contre le Paris FC dans la capitale, ont décidé de s'installer parmi les supporters en parcage visiteurs pour vivre la rencontre.

Pas encore assuré de son maintien en Ligue 2 malgré deux succès de "prestige" dans la dernière ligne droite – 1-0 face au Havre le 15 mai, puis 1-0 face à Bordeaux le 26 mai – le FC Annecy va vivre son ultime déplacement au Paris FC de façon originale ce vendredi (20h45). On ne parle pas là du groupe sportif parti en train hier, mais des autres composantes du demi-finaliste de la Coupe de France 2023 face au futur vainqueur, Toulouse (1-2). À l’initiative du président Sébastien Faraglia, tous les administratifs, famille de joueurs et des actionnaires du club se rassembleront dans le parcage visiteur du stade Charlety, garni au total de 400 supporters annéciens.

Parmi les 20 actionnaires du club, membres du conseil stratégique et autres partenaires économiques, personne ne sera dans la tribune officielle. "Tous seront en parcage pour faire bloc et les billets VIP ont été annulés aux profits d’une présence dans le parcage", insiste-t-on au club qui a son destin entre ses mains pour se sauver.

Ils seront aux côtés des quelques 300 supporters traditionnels qui ont décidé d’accompagner leurs joueurs dans ce dernier match plein de suspens. Ainsi, les 15 administratifs du club ont décidé de rejoindre la capitale en minibus pour cinq heures de route.

Le FCA a son destin entre ses mains

Avec 45 points et la 14e place au classement avant le coup d’envoi, le tombeur de l’OM en quarts de finale de la Coupe de France possède deux longueurs d’avance sur Laval, premier relégable. Et a son destin entre ses mains: s’il gagne, le FCA sera assuré de rester en Ligue 2, un an après avoir retrouvé ce niveau, abandonné en 1993 sur une liquidation judiciaire. Annecy est habitué à des fins de saison tendues: son maintien en 2021 en National est acquis à l’ultime journée et sa montée en Ligue 2, le 13 mai 2022 face à Sedan (2-0) s’est décanté à la 74e minute de la 38e journée grâce à un but d’Alexy Bosetti.