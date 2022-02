Direct Ligue des champions - Suivez Inter Milan-Liverpool en live

Inzaghi donne Liverpool favori

Le coach de l'Inter, Simone Inzaghi, pense que "Liverpool est le favori", même si "les deux matches doivent être joués": "Nous devons imposer notre style, a-t-il annoncé en conférence de presse. Je veux que mes joueurs jouent l'esprit libre, ça pourrait faire la différence dans cette double confrontation. Les gars sont déterminés à gagner. On a vu leurs matches (contre l'AC Milan) mais on a aussi observé des rencontres plus récentes de Liverpool. Ils ont de grands joueurs à tous les postes, un super manager, un magnifique effectif. Si on manque une passe, ils sont capables de nous contrer à tout moment. Ils ont aussi d'excellents relanceurs avec [Virgil] Van Dijk et Alisson. Leurs deux latéraux sont très adroits. Ils peuvent nous poser des problèmes partout sur le terrain.