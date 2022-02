Ligue des champions: l'Inter piégée par Liverpool

À Giuseppe-Meazza, l'Inter a perdu 2-0 son huitième de finale aller de Ligue des champions contre Liverpool. Les buts ont été inscrits par Roberto Firmino et Mohamed Salah.

Cette défaite sera dure à digérer pour les Nerazzuri. Tout près de prendre l'ascendant après une impressionnant temps fort devant son public de Giuseppe-Meazza, l'Inter s'est finalement inclinée 2-0 face à Liverpool, mercredi soir à l'occasion des huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Très plaisant car très rythmé, ce choc a basculé en huit minutes avec une tête parfaite de l'attaquant brésilien Roberto Firmino (75e) et une frappe opportuniste de Mohamed Salah (83e). Bien que la règle des buts à l'extérieur en cas d'égalité n'existe plus, les chances de qualification demeurent néanmoins très compromises pour le club italien. Elles imposent une prestation majuscule le 8 mars, à Anfield, pour la manche retour.

C'est un beau match que l'Inter a réalisé pour son grand retour dans la phase à élimination directe après dix ans d'absence. Le plan tactique de Simone Inzaghi, en partie révélé par une caméra de télévision avant l'échauffement, a été sublimé par les prestations individuelles. L'absence de la plaque tournante Nicolò Barella a été presque oubliée jusqu'au dernier quart d'heure, tant Marcelo Brozovic et Arturo Vidal ont été un poison dans l'entrejeu pour l'adversaire. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si deux des trois milieux de Liverpool (Fabinho et Harvey Elliott) ont été changés simultanément en seconde période.

Liverpool malmené au retour des vestiaires

Si Jürgen Klopp en était déjà à quatre remplacements à l'heure de jeu, cela ne signifie nullement que la rencontre était à sens unique depuis le coup d'envoi. "C'est un match de boxe", a dit à la mi-temps Johan Djourou, consultant RMC Sport. Un combat plaisant qui s'est déroulé avec un premier round à plusieurs occasions pour chaque camp.

D'un côté, le champion sénégalais Sadio Mané a donné des sueurs froides à Samir Handanovic avec une tête puis un retourné (14e, 23e). De l'autre, Lautaro Martinez avait déclenché une première alerte (5e) avant que Hakan Çalhanoğlu ne soit contrarié par la barre transversale (16e). Il était finalement assez surprenant de voir le compteur de tirs cadrés bloqué à zéro au terme des 45 premières minutes.

Les Reds ont fait mouche sur phase arrêtée

Au retour des vestiaires, les Intéristes ont pris les clés de la rencontre pour un deuxième round à leur avantage. Liverpool semblait alors émoussé, et était forcé à défendre face aux nombreux assauts d'Edin Dzeko, Lautaro Martinez et Ivan Perisic. Faute d'efficacité, alors que les efforts consentis étaient colossaux, le champion d'Italie a cependant fatigué et peut-être manqué de profondeur d'effectif.

Avec du sang frais et l'expérience des grands rendez-vous, Liverpool a su ouvrir un troisième round. L'adage dit que ces matchs basculent bien souvent sur des détails ou des coups de pied arrêtés. C'est justement sur un corner que Roberto Firmino a ouvert le score. Puis à la suite d'un coup franc indirect que Mohamed Salah, savamment attentiste dans la surface, a scellé l'issue de la rencontre et renforcé l'option des Reds sur les quarts de finale.