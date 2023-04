EN DIRECT - Ligue des champions: suivez Inter Milan-Benfica en quart de finale retour

Inzaghi face aux critiques

L'entraîneur de l'Inter Milan Simone Inzaghi compte sur une qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions mercredi face à Benfica pour oubliers les défaites en championnat, où son équipe pointe à la 5e place. "Les défaites appartiennent déjà au passé, nous devons nous concentrer sur demain soir (mercredi). Nous savons à quel type d'équipe nous faisons face. Demain est un match très important et difficile", a-t-il indiqué mardi.

La victoire à l'aller est est la seule de l'Inter lors de ses huit derniers matches toutes compétitions confondues. "Les résultats ne sont pas bons mais les choses ne sont pas mauvaises en termes de performances. Nous créons encore des occasions", a plaidé l'entraîneur qui relativise les rumeurs de limogeage le concernant en cas de non qualification pour la Ligue des champions en fin de saison.

"Je lisais ces choses avant le match contre Barcelone (en phase de groupes, ndlr), et la même chose avant Porto (en huitième de finale). J'ai l'habitude. Tant qu'ils (les médias) me critiquent moi, et pas mes joueurs, ça me va... Cela fait partie du travail."