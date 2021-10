Ligue des champions en direct: City trouve la faille à Bruges, Besiktas puni par le Sporting

Besiktas-Sporting, ou le match pour la troisième place

Dans la poule C, le duel entre Besiktas et le Sporting ressemble fortement à un match pour la troisième place, derrière l'Ajax et Dortmund. Les Turcs et les Portugais ont en effet perdu leurs deux premières rencontres.

Le classement du groupe C :

1. Ajax, 6 pts (+6)

2. Dortmund, 6 pts (+2)

3. Besiktas, 0 pt (-3)

4. Sporting, 0 pt (-5)