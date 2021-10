PSG-Leipzig en direct: J-1 avant le duel européen au Parc des Princes

En fin de contrat avec le Barça, Lionel Messi a finalement rejoint le PSG pendant l'été. Ancien coéquipier de l'Argentin en Catalogne, Cesc Fabregas est revenu la signature de la Pulga à Paris.

"J’étais en vacances avec lui une semaine avant, il me disait qu’il était tout proche de signer à Barcelone, qu’il allait commencer l’entraînement la semaine suivante, a ainsi raconté le milieu espagnol de Monaco. Cinq jours plus tard, il m’a dit que ce n’était pas possible, le club lui avait dit de partir."