Ligue des champions en direct: suivez Real Madrid-Shakhtar et AC Milan-Porto

Le Real n'a pas de marge

Après trois journées dans le groupe D, le Real Madrid compte six points, soit autant que le Sheriff Tiraspol, surprenant leader, deux de plus que l'Inter, et cinq de plus que le Shakhtar, lanterne rouge.

Autant dire que Karim Benzema et les siens doivent faire le plein de points en s'imposant à domicile. A l'aller (19 octobre), les Madrilènes avaient écrasé le Shakhtar en Ukraine (5-0), avec un grand Vinicius.

Le classement du groupe D:

1. Sheriff Tiraspol, 6 pts (+1)

2. Real Madrid, 6 pts (+5)

3. Inter Milan, 4 pts (+1)

4. Shakhtar Donetsk, 1 pt (-7)