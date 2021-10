Ligue des champions, multiplex en direct: le Bayern et la Juve peuvent faire un grand pas, Manchester United et Chelsea sur le pont

Lille joue son avenir en Ligue des champions

Un match nul face à Wolfsburg (0-0) puis une défaite à Salzbourg (2-1)... le LOSC n'a plus le choix et doit engranger des points ce mercredi face au FC Séville. Un match à suivre en direct commenté sur le site de RMC Sport par là, ou sur votre télévision, et RMC Sport 1 forcément !