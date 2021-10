Ligue des champions en direct: suivez Barça-Kiev et Salzbourg-Wolfsburg

Koeman: "On joue notre avenir en Ligue des champions"

En conférence de presse d'avant-match, Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça, s'est montré très clair: "On joue gros, on joue notre avenir en Ligue des champions. Après avoir perdu deux matches, on doit gagner, il n'y a pas d'autre solution. On doit gagner pour conserver des chances de qualifications".

En cas de revers au Camp Nou, les chances du Barça d'accéder aux huitièmes de finales seraient très réduites: seuls Newcastle en 2002 et l'Atalanta Bergame en 2019 ont réussi à passer la phase de groupes après avoir perdu leurs trois premiers matches.