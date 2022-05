Direct Premier League: Suivez Southampton-Liverpool en live

Bonjour et bienvenue à tous

Les jambes seront sans doute lourdes pour les Reds de Liverpool, trois jours après leur victoire aux tirs au but face à Chelsea en finale de FA Cup. Des Scousers diminués par les absences de deux pièces maîtresses, Salah et Van Dijk, tous deux sortis sur blessures samedi à Wembley. Et pourtant, la victoire est impérative sur le terrain de Southampton pour revenir à un point de Manchester City et espérer un faux pas de l'équipe de Guardiola lors de la dernière journée.

Coup d'envoi à 20h45 sur RMC Sport 1 pour ce choc qui peut décider du destin de la Premier League 2021/22.