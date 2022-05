Premier League: "Battez les 4-0!", le message de Guardiola à Southampton avant le match contre Liverpool

En cas de défaite de Liverpool sur la pelouse des Saints de Southampton, ce mardi, Manchester City serait sacré champion de Premier League sans jouer.

Mardi, sur la pelouse de Southampton, Liverpool a l’occasion d’étirer le suspense jusqu’au bout en Premier League, ou bien d’offrir le titre sur plateau à Manchester City en cas de défaite. A la question de savoir s'il avait un message pour Southampton lors de sa conférence de presse d'après-match, le coach de City Pep Guardiola a répondu: "Je dirais, battez Liverpool quatre à zéro !"

Guardiola: "On donnera tous notre vie pour le faire"

Plus sérieusement, il a ensuite ajouté: "Le grand, grand privilège que nous avons, c'est que, chez nous, c'est entre nos mains. Nous n'avons pas à regarder autre chose que nous-mêmes. Nous devons simplement tout donner." Le point pris à West Ham (2-2) ce week-end permet en effet aux Skyblues de garder la main jusqu’au bout, quoiqu’il arrive ce mardi.

"Maintenant il n'y a plus de débat sur la différence de buts, il faut juste qu'on gagne notre match et on sera champion", a clamé après la rencontre Pep Guardiola, qui ne croit pas à un faux-pas de Liverpool. "Notre stade sera à guichets fermés et on donnera tous notre vie pour le faire. C'est une chance incroyable d'être sacré à domicile", a-t-il poursuivi.

Avec une victoire sur le terrain de West Ham, où il a été mené 2-0 avant de rater l’occasion de l’emporter sur un penalty obtenu en fin de match, Manchester City aurait eu six points d'avance et une différence de buts bien supérieure à celle de Liverpool à qui il ne reste que deux matches à jouer. Mais le tenant du titre se contentera bien de cette avance de 4 unités.