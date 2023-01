EN DIRECT - Liverpool-Chelsea: suivez le choc du début de la 21e journée en Premier League

Bonjour à tous

Bienvenue dans ce direct consacré à la belle affiche entre Liverpool et Chelsea, dans le cadre de la 21e journée de Premier League. Un choc entre mal classés, puisque les Reds et les Blues, avec 28 points, ne sont que 9e et 10e du championnat à mi-saison.

Coup d'envoi à 13h30 !