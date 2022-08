EN DIRECT Manchester United-Liverpool: La tension monte à Manchester sur fond de fronde anti-Glazer

Manchester United annule sa réunion d'avant-match à l'hôtel Lowry

Trop de risque pour la sécurité des joueurs. Ces derniers, devaient se retrouver dans cet hôtel de luxe avant le match mais la réunion a été annulée qlors que les supporters/protestataires étaient en train de se réunir devant l'hôtel. Les supporters chantent "We decide when you playy" (nous décidons quand vous jouez).